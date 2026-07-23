An der Atlantikküste in Südwestfrankreich ist ein Waldbrand ausgebrochen. (AFP / ROMAIN PERROCHEAU)

Nach Angaben der Behörden hat sich das Feuer mit großer Geschwindigkeit auf einer Fläche von mehr als zehn Quadratkilometern ausgebreitet. In dem Ort Le Porge mussten rund 700 Bewohner ihre Häuser verlassen, außerdem wurde der dortige Campingplatz mit rund 3.500 Urlaubern geräumt. Nordöstlich von Marseille sind ebenfalls hunderte Feuerwehrleute im Einsatz, um einen Waldbrand unter Kontrolle zu bringen.

In Spanien wurden wegen eines Brandes südwestlich der Hauptstadt Madrid mehrere Gemeinden evakuiert. In den vergangenen Tagen sind im ganzen Land zahlreiche neue Brände ausgebrochen. Das größte Feuer hat bereits mehr als 300 Quadratkilometer Land zerstört. Auf der italienischen Insel Sizilien rückten Einsatzkräfte seit dem Wochenende ebenfalls zu mehr als tausend Bränden aus.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.