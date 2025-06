Verdacht auf Brandstiftung

Waldbrände in Kroatien nahe der Stadt Split (Archivfoto) (Miroslav Lelas / AP / dpa / Miroslav Lelas)

Von den Feuern sind mehrere beliebte Touristenorte auf einer Strecke von 50 Kilometer südlich von Split am Meer betroffen. Am Abend gab es teilweise Entwarnung: Der größte Brandherd, zwischen den Orten Omis und Makarska, ist laut Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden. Auch ein Feuer am Stadtrand von Split wurde demnach gelöscht. Die Feuerwehr befürchtete aber wegen des starken Windes das Aufflammen weiterer Brandherde während der Nacht.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

