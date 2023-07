Ein ausgebranntes Auto und verbrannte Bäume am 24.7. nahe Kiotari auf Rhodos (AFP / SPYROS BAKALIS)

Nach Angaben der örtlichen Behörden hat das Feuer zu weiteren Evakuierungsaktionen geführt. Bereits gestern waren auf Rhodos 19.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden, darunter viele Touristen.

Angefacht von starkem Wind und andauernder Hitze breiteten sich auch andernorts in Griechenland Brände aus, so etwa auf Korfu. Dort wurden 2.500 Menschen evakuiert. Entsprechende Maßnahmen gab es auch auf der Insel Euböa sowie in einer Bergregion auf dem Peloponnes.

Bei der Brandbekämpfung werden die einheimischen Einsatzkräfte von der EU und auch von der Türkei unterstützt.

Die Bundesregierung berief einen Krisenstab ein, um über die Lage in Griechenland zu beraten.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.