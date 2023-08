Kanarische Inseln

Waldbrand auf Teneriffa (Arturo Rodriguez / AP / dpa / Arturo Rodriguez)

Nach offiziellen Schätzungen wurden auf Teneriffa mehr als 12.000 Menschen im Nordosten der Insel in Sicherheit gebracht. Hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz. Der Zugang zu dem zerklüfteten und bergigen Gelände ist schwierig. Regionalpräsident Clavijo erklärte, das Feuer sei vorsätzlich gelegt worden. Die Polizei ermittele in diese Richtung.

In den kanadischen Nordwest-Territorien gelang es der Feuerwehr inzwischen, ein weiteres Vorrücken der Flammen zu verhindern, die sich auf rund 15 Kilometer der Haupstadt Yellowknife genähert hatten. In den Territorien wüten derzeit fast 240 Brände. In der Pazifikprovinz British Columbia sind es 380 Feuer, von denen 150 außer Kontrolle sind. Auch dort gelang es der Feuerwehr, die Flammen von der Großstadt Kelowna fernzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.