Brandenburg

Waldbrand auf einem Truppenübungsplatz in Jüterbog (Archivbild) (Landkreis Teltow Fläming / dpa)

Das teilte die Regionalleitstelle heute früh mit. Sogenannte Schutzstreifen sollen nun helfen, das Feuer einzudämmen. Da das Gelände mit Kampfmitteln belastet ist, kann die Feuerwehr nicht direkt an den Brand heran. Die betroffene Fläche hat sich nach jüngsten Angaben inzwischen auf mehr als 110 Hektar ausgeweitet. Orte sind nicht betroffen. Der frühere Truppenübungsplatz ist heute ein Naturschutzgebiet.

Auch aus Sachsen wurden mehrere kleine Waldbrände gemeldet, die aber schnell gelöscht werden konnten. Im Landreis Görlitz gilt wegen der Trockenheit inzwischen die höchste Warnstufe. Ein Feuer im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz, der direkt an die Sächsische Schweiz angrenzt, führte zu Rauchentwicklung auch auf deutschem Gebiet.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.