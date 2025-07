Eine Rauchwolke über dem alten Hafen von Marseille (IMAGO / PENNANT Franck)

Die Menschen in Marseille sollten die Fenster geschlossen halten und feuchte Tücher vor die Öffnungen legen, um ein Eindringen des Rauchs zu verhindern, teilten die Behörden mit. Rund 200 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Der Waldbrand war heute früh bei Les Pennes-Mirabeau ausgebrochen und hatte sich angefacht durch starke Winde schnell ausgebreitet. Der Verkehr auf einer Bahnlinie und mehreren Autobahnabschnitten in der Region musste unterbrochen werden. Auch der Flughafen Marseille Provence stellte am Mittag seinen Betrieb ein. Einige Flüge seien zu anderen Regionalflughäfen umgeleitet worden. Die Hafenstadt Marseille ist mit fast 870.000 Menschen die zweitgrößte Stadt Frankreichs nach Paris. Im Großraum Aix-Marseille-Provence leben rund zwei Millionen Menschen.

Feuer auch in Spanien

In Nordosten der iberischen Halbinsel kämpfen Feuerwehrleute und Soldaten gegen einen Waldbrand. Der Zivilschutz forderte rund 18.000 Menschen in der Umgebung der Stadt Tarragona in Katalonien auf, zu Hause zu bleiben und Türen und Fenster geschlossen zu halten. Auch mehrere Straßen wurden gesperrt. Bisher wurden fast 3.000 Hektar Land zerstört.

Anhaltende Brände in Syrien - Damaskus bittet EU um Hilfe

Die syrische Übergangsregierung hat die EU um Unterstützung zur Bekämpfung der Waldbrände im Land gebeten. Zypriotische Löschflugzeuge würden im Laufe des Tages zu den Einsatzkräften hinzustoßen, sagte der für Katastrophenschutz zuständige Minister. Auch das Nachbarland Türkei unterstützt bei den Löscharbeiten. Bereits den sechsten Tag in Folge kämpfen Feuerwehrteams, Zivilschutz und lokale Gemeinden in der Provinz Latakia gegen die in der Region wütenden Waldbrände. Starke Winde, nicht explodierte Munition und Landminen erschwerten die Löscharbeiten in dem ehemaligen Bürgerkriegsland. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.