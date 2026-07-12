Die Lage sei in Almería inzwischen stabilisiert, teilte der Regierungschef der Region Andalusien, Moreno, mit. Die Löscharbeiten würden durch deutlich schwächere Winde und eine höhere Luftfeuchtigkeit begünstigt.
Viele Bewohner, die ihre Häuser verlassen mussten, konnten inzwischen zurückkehren. Hunderte Feuerwehrleute, Soldaten und Helfer sind aber weiterhin im Einsatz und suchen unter anderem nach Vermissten. Bei dem Feuer waren zwölf Menschen ums Leben gekommen.
Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.