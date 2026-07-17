Nach Angaben der Regionalregierung von Aragonien wurde bereits eine Fläche von mehr als 12.000 Hektar zerstört. Das Feuer sei weiterhin außer Kontrolle, hieß es. Fünf Ortschaften in der Provinz Saragossa wurden evakuiert. Mehr als 1.100 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Auch in der benachbarten Region Navarra wurden Bewohner in Sicherheit gebracht.
Mehr als 450 Feuerwehrleute und rund 300 Armeeangehörige kämpfen weiter gegen die Flammen. Hohe Temperaturen und starke Winde erschweren die Löscharbeiten.
Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.