Spanien
Waldbrand in Aragonien breitet sich weiter aus

Ein Waldbrand im Nordosten Spaniens breitet sich weiter aus.

    Der Mann ist gekleidet wie ein Feuerwehrmann. Er zieht einen Schlauch über ein Feld. Im Hintergrund Flammen und Rauch. Die Szenerie ist in rotes Licht gekleidet.
    Ein Mitglied einer Noteinheit des spanischen Militärs bei der Brandbekämpfung in Aragonien. (AFP / Military Emergencies Unit (UME) )
    Nach Angaben der Regionalregierung von Aragonien wurde bereits eine Fläche von mehr als 12.000 Hektar zerstört. Das Feuer sei weiterhin außer Kontrolle, hieß es. Fünf Ortschaften in der Provinz Saragossa wurden evakuiert. Mehr als 1.100 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Auch in der benachbarten Region Navarra wurden Bewohner in Sicherheit gebracht.
    Mehr als 450 Feuerwehrleute und rund 300 Armeeangehörige kämpfen weiter gegen die Flammen. Hohe Temperaturen und starke Winde erschweren die Löscharbeiten.
    Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.