Das Feuer war gestern im Département Pyrénées-Orientales an der Grenze zu Spanien am Mittelmeer ausgebrochen und konnte in der Nacht gelöscht werden. Nach dem trockenen und heißen Sommer im vergangenen Jahr mit zahlreichen Waldbränden hatte es in Südfrankreich auch in den vergangenen Monaten kaum geregnet. Wegen dieser ungewöhnlichen Winter-Dürre schränkten die Behörden bereits den Wasserverbrauch ein. Vier Dörfer haben seit Freitag kein Trinkwasser mehr . Landwirte fürchten um ihre Existenz.