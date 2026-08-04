Ein Sprecher der Verwaltung der Provinz Limburg sagte, das Feuer sei nicht unter Kontrolle. Unterstützt von Löschhubschraubern konnten die Einsatzkräfte demnach die Ausbreitung zwar weitgehend eindämmen, allerdings erschwerte starker Wind die Arbeiten. Zudem sei das Gelände teils schwer zugänglich, so der Sprecher.
Nach Angaben der Behörden erstreckt sich das Feuer über rund 100 Hektar im Naturschutzgebiet Boschhuizerbergen im Südosten der Niederlande. Es war am Montagnachmittag aus ungeklärter Ursache ausgebrochen. Zahlreiche europäische Länder sind derzeit mit Hitze, Dürre und Waldbränden konfrontiert.
Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.