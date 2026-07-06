Wie die Behörden mitteilten, mussten rund 10.000 Bewohner von zwei Dutzend kleinen Städten und Dörfern nahe der spanischen Grenze ihre Häuser verlassen. Der Brand zerstörte in den Ausläufern der französischen Pyrenäen eine Fläche von rund 4.600 Hektar.
Auch die Tour de France ist dadurch beeinträchtigt. Die dritte Etappe des Radrennens in der Nähe des Feuers bei Trevillach wurde für Zuschauer gesperrt, um Rettungskräften den Weg freizuhalten. Die Anzahl der Begleitfahrzeuge wird auf ein Minimum reduziert.
Auf der spanischen Seite der Grenze verwüstete das Feuer rund 2200 Hektar Land. Fast die gesamte Fläche liegt im Naturschutzgebiet Les Gavarres.
Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.