Waldbrand in der kanadischen Provinz British Columbia. (AP / DARRYL DYCK)

Bislang wurden nach Angaben der Behörden rund 35.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Ministerpräsident Trudeau kündigte an, Soldaten und Ausrüstung in die Region zu entsenden, nachdem gestern der Notstand verhängt worden war. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, in einigen Gebieten hätten sich die Bedingungen verbessert. Eine weitere Ausbreitung der Brände in den Nordwest-Territorien sei verhindert worden.

Experten sprechen von der schlimmsten bekannten Waldbrand-Saison in der Geschichte des Landes.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.