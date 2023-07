Für die Umgegend von Volos in Griechenland wurde die Evakuierung der Menschen angeordnet, weil Feuer außer Kontrolle geraten sind. (AFP / SAKIS MITROLIDIS)

Die Gegend in der Region Volos in Zentralgriechenland sei bereits zuvor evakuiert worden, teilte die Luftwaffe mit. Verletzt worden sei niemand. Weil es aber immer wieder zu Detonationen komme, könnten sich Feuerwehrleute dem Lager nicht nähern. Nach Berichten griechischer Medien waren dort Bomben und Munition für Kampfjets gelagert. In Volos waren zuvor zwei Menschen in den Flammen ums Leben gekommen.

Die Feuer in vielen Regionen Griechenlands sind inzwischen größtenteils unter Kontrolle. Auf den Inseln Rhodos, Euböa und Korfu sind keine bewohnten Gebiete mehr bedroht. Regionale Behörden machen Brandstiftung für die meisten Brände verantwortlich, viele Menschen hätten verantwortungslos und fahrlässig gehandelt, hieß es. Die Brandgefahr bleibe weiter hoch. In den vergangenen Tagen waren nach Regierungsangaben mehr als 150 Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Angefacht wurden sie von starken Winden und begünstigt durch Trockenheit.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.