Drei Dörfer in der Provinz Caceres mussten wegen des Waldbrandes evakuiert werden. (Gustavo Valiente / EUROPA PRESS / dp / Gustavo Valiente)

Etwa 700 Menschen wurden nach Polizeiangaben in Notunterkünfte gebracht. Das Feuer war am Mittwoch in der Provinz Caceres in der westspanischen Region Extremadura ausgebrochen. Es wird Brandstiftung vermutet. Achteinhalb Hektar Wald wurden vernichtet. Spanien leidet ähnlich wie der Süden Frankreichs unter extremer Dürre.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.