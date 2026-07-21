Der Regionalpräsident von Kastilien-La Mancha, Page, sagte, es handele sich um einen der am schwierigsten zu bekämpfenden Waldbrände in der jüngeren Geschichte Spaniens. Über 600 Feuerwehrleute und Soldaten sowie 29 Löschfluggeräte sind in der Provinz Guadalajara im Einsatz. Rund 1.200 Menschen mussten bisher ihre Häuser verlassen. Bereits 29.000 Hektar Land sind verbrannt.
Das Feuer war am Donnerstag in einem abgelegenen Waldstück ausgebrochen und hatte sich danach schnell über angrenzende Hügel ausgebreitet.
Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.