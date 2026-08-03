Trockenheit

Das Feuer näherte sich der Kleinstadt Megara bis auf wenige Kilometer. Alleine in dieser Region wurde bereits eine Fläche in der Größe von Paris zerstört. Gestern waren bei einem Zusammenstoß zweier Löschhubschrauber zwei Piloten ums Leben gekommen. Als mögliche Ursache des Waldbrandes gelten durch schwingende Stromleitungen entstandene Funken. Gegen den Betreiber wurden Ermittlungen eingeleitet.
In Spanien und Frankreich entspannte sich laut Behörden die Lage in Waldbrandgebieten.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.