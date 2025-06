Ein Waldbrand im Sommer (hier kürzlich in Brandenburg) (Brandenburg N / Christian Guttmann)

Diese werde sich in den kommenden Wochen wahrscheinlich noch verschärfen, sagte der zuständige Bereichsleiter, Cimolino, der "Rheinischen Post". Vor allem in Teilen Nord- und Ostdeutschlands herrsche in weiten Bereichen seit längerem eine deutliche Dürre im Oberboden. Sollten die Prognosen eintreffen, werde es in den meisten Regionen Deutschlands bis Ende Juni kaum Niederschläge geben, während es zugleich zu warm sei. Konkret forderte der Feuerwehrverband, die Menschen sollten die Rauch-, Grill- und auch Betretungsverbote für Waldgebiete respektieren.

Waldbrände gab es zuletzt etwa bei Goslar in Niedersachsen und im brandenburgischen Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.