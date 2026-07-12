Deutscher Wetterdienst

Ein Waldbrand in Neustrelitz auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz. (Aufnahme aus dem Juni 2026) (Stefan Sauer/dpa)

Feuerwehren dringen deshalb auf mehr Investitionen in Fahrzeuge und Technik. "Wir laufen noch immer hinterher. Insbesondere Spezialfahrzeuge könnten wir mehr gebrauchen", sagte der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands, Banse, der Deutschen Presse-Agentur. In den letzten Jahren sei aber auch schon sehr viel beschafft worden.

Im Süden Spaniens kämpfen die Einsatzkräfte seit Donnerstag gegen einen verheerenden Waldbrand in der Provinz Almeria. Gestern mussten weitere Ortschaften evakuiert werden. Auf der Flucht vor den Flammen starben mindestens zwölf Menschen. Laut Behörden handelt es sich überwiegend um Touristen.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.