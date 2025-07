Trockenheit

Waldbrände in der Türkei (picture alliance / Anadolu / Berkan Cetin)

In Bulgarien wüten derzeit 160 Feuer. Betroffen ist vor allem der Süden des Landes. Die Regierung bat die Europäische Union um Hilfe bei den Löscharbeiten. In Griechenland brach östlich von Athen ein neuer Waldbrand aus. Zuvor hatten Einsatzkräfte mehrere Feuer unter Kontrolle gebracht.

In der Türkei starben drei Feuerwehrleute während eines Einsatzes in der Provinz Bursa. Dort mussten wegen der sich ausbreitenden Flammen mehr als 3.500 Menschen ihre Häuser verlassen. Auch in anderen Provinzen gibt es Feuer.

Waldbrände werden auch von der französischen Mittelmeerküste, der italienischen Insel Sardinien und aus Portugal gemeldet.

