Trockenheit

Ein vom Feuer zerstörtes Haus in einem Vorort von Athen (Yorgos Karahalis/AP/dpa)

In der Türkei steigt starben drei Feuerwehrleute während eines Löscheinsatzes in der Provinz Bursa. Dort mussten wegen der sich ausbreitenden Flammen mehr als 3.500 Menschen ihre Häuser verlassen. Auch in anderen Provinzen gibt es Feuer. In Griechenland brach heute östlich von Athen ein neuer Waldbrand aus. Zuvor hatten Einsatzkräfte mehrere Feuer unter Kontrolle gebracht.

Waldbrände werden auch von der französischen Mittelmeerküste, der italienischen Insel Sardinien und aus Portugal gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.