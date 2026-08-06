Ein THW-Helfer während einer Übung (picture alliance / Sueddeutsche Zeitung Photo / Robert Haas)

Präsidentin Lackner sagte der "Rheinischen Post", durch die Folgen des Klimawandels würden solche Gefahrenlagen häufiger auftreten. Dies zeige, wie wichtig ein leistungsfähiger Bevölkerungsschutz sei, den man kontinuierlich weiter stärken müsse. Notwendig seien dazu auch Investitionen in eine moderne Ausstattung des THW und die Ausbildung seiner Einsatzkräfte. So stelle man sicher, dass das Hilfswerk künftig schnell und wirksam helfen könne.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.