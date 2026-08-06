Bevölkerungsschutz
Waldbrandgefahr: THW fordert mehr Investitionen

Das Technischen Hilfswerk fordert angesichts einer wachsenden Gefahr von Waldbränden in Deutschland weitere Mittel vom Bund.

    Ein uniformierter THW-Helfer steht vor einem blauen Lkw des Technischen Hilfswerks. Dabei hat er die Arme ausgestreckt.
    Ein THW-Helfer während einer Übung (picture alliance / Sueddeutsche Zeitung Photo / Robert Haas)
    Präsidentin Lackner sagte der "Rheinischen Post", durch die Folgen des Klimawandels würden solche Gefahrenlagen häufiger auftreten. Dies zeige, wie wichtig ein leistungsfähiger Bevölkerungsschutz sei, den man kontinuierlich weiter stärken müsse. Notwendig seien dazu auch Investitionen in eine moderne Ausstattung des THW und die Ausbildung seiner Einsatzkräfte. So stelle man sicher, dass das Hilfswerk künftig schnell und wirksam helfen könne.
    Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.