Trockenheit

Die bayerische Landwirtschaftsministerin Kaniber warnte, jede achtlos weggeworfene Zigarette und jeder kleine Funke könne einen folgenschweren Waldbrand auslösen. In Teilen von Bayern und Baden-Württemberg sowie in Ostdeutschland an der Grenze zu Polen besteht bereits Warnstufe vier von fünf, morgen wird in einigen südlichen Regionen die höchste Stufe erreicht.
Etwa in Thüringen werden wegen der auch durch den Klimawandel zunehmenden Waldbrandgefahr nach Angaben der zuständigen Behörde derzeit neue Löschwasserstellen in Wäldern geplant.
Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.