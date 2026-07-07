Feuerwehreinsätze

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Das Feuer in der Wahner Heide war gestern ausgebrochen und breitete sich auf 500 Quadratmeter Waldfläche aus. Über Nacht mussten die Löscharbeiten aus technischen Gründen unterbrochen werden. Die Feuerwehr befürchtet zudem, dass im Boden des früheren militärischen Übungsgeländes Munitionsreste und Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg verborgen liegen, die explodieren könnten.

In Südfrankreich kämpfen Hunderte Feuerwehrleute gegen Waldbrände in den Pyrenäen. In einem schwer zugänglichen Gebirgsgebiet wurden mindestens 16 Menschen verletzt. Für heute riefen Meteorologen wegen der neuen Hitzewelle für 61 Départements die zweithöchste Alarmstufe aus. Auch in Portugal und Griechenland stehen Landesteile in Flammen.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.