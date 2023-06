World Cup of Darts

Jonny Clayton (l.) und Gerwyn Price holen für Wales den WM-Titel. (dpa / Jürgen Kessler)

Gerwyn Price und Jonny Clayton besiegten bei dem Turnier in Frankfurt am Main die Schotten Peter Wright und Gary Anderson deutlich mit 10:2. Es ist der zweite Titel für Wales nach 2020. Das deutsche Duo Gabriel Clemens und Martin Schindler hatte nach einem Sieg gegen England überraschend im Halbfinale gestanden. Die beiden verloren gegen Schottland. Im Fall eines Siegs wäre es der erste Einzug eines deutschen Teams in ein Finale gewesen.

