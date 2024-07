Spendenskandal

Der walisische Labour-Partei-Chef Vaughan Gething tritt wegen eines Spendengeld-Skandals zurück. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ben Birchall)

Gething teilte mit, er habe sich entschieden, den Vorsitz der walisischen Labour-Partei und damit auch das Amt des First Ministers aufzugeben, wie der Regierungschef in Wales heißt. Zuvor hatten vier Mitglieder von Gethings Regierung seinen Rücktritt gefordert und selbst ihre Ämter abgegeben. Im Juni hatte er eine nicht bindende Vertrauensabstimmung im Parlament in Cardiff verloren.

Gething war erst im März zum Vorsitzenden der walisischen Labour-Partei gewählt worden. Er stand in der Kritik, weil er Wahlkampfspenden von einem Recyclingunternehmen angenommen hatte, dessen Eigentümer zuvor wegen Umweltvergehen verurteilt worden war.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.