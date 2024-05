Birgit Wentzien, Chefredakteurin Deutschlandfunk (Thomas Kujawinski / Deutschlandfunk)

Vivian Silver, zum Beispiel. Sie wurde von der Hamas ermordet am 7. Oktober 2023 im Kibbuz Be’eri. Vivian Silver organisierte Hilfsprojekte für und mit Menschen im Gazastreifen, holte kranke Kinder aus Gaza und brachte sie zur Behandlungen in israelische Krankenhäuser. Und - Vivian Silver war eine der Mitbegründerinnen von "Women wage peace", der israelischen Friedensinitiative.



„To wage peace“ anstatt „to wage war“ – diese Worte lassen sich nicht so leicht übersetzen. Frauen führen Frieden, Frauen für den Frieden oder auch Frauen streben nach Frieden - und eben nicht nach Krieg. Gemeinsam mit der "Women of the sun", der palästinensischen Frauenorganisation wagen diese Frauen Hoffnung, Begegnung, Verständigung.



Friedensfrauen bauen Brücken, wo andere Gräben aufreißen

Auch nach dem 7. Oktober – trotz der unfassbaren Ereignisse dieses Tages. Die Friedensfrauen wurden nicht zu „Kriegs-Parteien“, auch wenn sie die Hölle durchlebten - auch in Erinnerung an Vivian Silver.



Diese Frauen machen weiter. Sie wollen einander begegnen, sich wirklich sehen, einander sehen. Sie wollen Brücken bauen, wo andere Gräben aufreißen. Und sie wollen Teil einer gemeinsamen entstehenden Geschichte sein. Und sie wollen Empathie füreinander ermöglichen. Ihre Worte lauten: „Es reicht! Wir müssen jeden Stein umdrehen, um eine politische Lösung zu erreichen. Das ist unsere Verpflichtung für die Zukunft unserer Kinder.“

Rache ist keine Strategie

Es sind Friedensfrauen im Krieg, die mit dem diesjährigen Günter-Wallraff-Preis ausgezeichnet werden - für ihre gemeinsamen Aktionen, ihre Hoffnungen, ihren Mut und ihren Weitblick und dafür, dass sie Mauern der Verzweiflung zum Einstürzen bringen. Sie tun dies wider alle Kritik, allen Hass und alle Sprachlosigkeit, die sie auch selber spüren und erleben. Sie stellen schwierige Fragen und sie erwarten Antworten. Und sie sind es, die aller Welt zeigen: Rache ist für sie keine Strategie - das sind Vivian Silvers Worte.



Und - für beide Friedens-Initiativen ist die Kraft der Musik wichtig, ist die Straße eine Bühne, werden Lieder zu Hymnen und inspirieren ihre Botschaften der ausgestreckten Hände.



Der Günter-Wallraff-Preis 2024 an beide Frauen-Friedens-Initiativen gemeinsam - an "Women of the sun" und an "Women wage peace" - herzlichen Glückwunsch an beide Organisationen und herzlich willkommen an Meera Eilabouni und Yael Deckelbaum. Es ist uns Ehre und Freude, dass Sie beide den Preis für Ihre Organisationen erhalten. Und es ist uns Ehre und Freude, dass Sie beide hier und heute bei uns sind!



Was für eine Kraft zeigen Sie, haben Sie - wieder und weiter! Unsere Gedanken begleiten Sie! Alle Zeit!