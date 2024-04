Walross auf Spitzbergen an Vogelgrippe gestorben

Ein auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen tot aufgefundenes Walross ist nach Angaben eines Forschers an der Vogelgrippe gestorben. "Es ist das erste Mal, dass die Vogelgrippe bei einem Walross festgestellt wurde", sagte der Wissenschaftler Christian Lydersen vom Norwegischen Polarinstitut am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Eine Untersuchung einer Probe von dem auf der Insel Hopen gefundenen Tier in einem deutschen Labor habe einen Vogelgrippe-Befund ergeben.