Gesundheitspolitik

Es führe kein Weg daran vorbei, den Anstieg der Ausgaben zu begrenzen, sagte die CDU-Politikerin dem Nachrichtenportal Politico. Sie verwies darauf, dass der Zusatzbeitrag 2022 noch bei 1,3 Prozent gelegen habe, aktuell seien es 2,9 Prozent. Warken bezifferte die Mehrbelastung für Versicherte und Unternehmen auf mehr als 30 Milliarden Euro.

Den durchschnittlichen Zusatzbeitrag legt das Bundesgesundheitsministerium per Verordnung fest. Die Höhe ist bei den einzelnen Kassen je nach Finanzlage unterschiedlich. Der zusätzliche Beitrag wird wie der allgemeine Beitragssatz von derzeit 14,6 Prozent hälftig von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen.

