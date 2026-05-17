Gesundheit

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler / Geisler-Fotopr)

Das sagte die CDU-Politikerin dem ARD-Fernsehen. Am Morgen hatte die Weltgesundheitsorganisation den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen, weil es in der Demokratischen Republik Kongo und im benachbarten Uganda einen Ausbruch mit einer seltenen Variante des Virus gibt.

Warken sagte, der Gesundheitsnotstand diene vor allem dazu, die Behörden in den betroffenen afrikanischen Ländern zu unterstützen, etwa um größere Feste abzusagen. Die Ministerin hält es für nahezu ausgeschlossen, dass die WHO den Ausbruch zu einer Pandemie hochstuft.

Ebola-Viren übertragen sich nicht über die Luft, sondern nur beim Kontakt mit Körperflüssigkeiten von Infizierten. Bereits 2014 und 2019 hatte die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand aufgrund von Ebola-Ausbrüchen in Afrika ausgerufen.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.