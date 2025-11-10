Krankenversicherung

Bundesgesundheitsministerin Warken (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Er liegt damit auf dem Niveau dieses Jahres. Allerdings handelt es sich lediglich um eine Richtgröße. Jede Krankenkasse kann für sich entscheiden, ob und wie stark sie den Zusatzbeitrag anhebt. Aktuell reicht das Spektrum von unter 2 bis über 4 Prozent. Die Kassen selbst versuchen, den Zusatzbeitrag niedrig zu halten; bei einer Erhöhung haben Mitglieder ein Sonderkündigungsrecht.

Nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums können gesetzlich Versicherte für das kommende Jahr damit auf relativ stabile Beiträge hoffen. Die Kassen selbst warnen dagegen vor steigenden Beiträgen. Grund seien deutlich gestiegene Kosten im Gesundheitswesen.

