Gesundheit

Warken: Wirkungen der Pflegeleistungen überprüfen

In der Pflegeversicherung wollen Bund und Länder grundsätzlich an Pflegegraden festhalten, die konkreten Leistungen aber überprüfen und vereinfachen.

    Das teilte das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mit. Zuvor hatte die Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Zukunftspakt Pflege" in einer digitalen Sitzung Zwischenergebnisse der Fachebene erörtert. 
    Bundesgesundheitsministerin Warken sagte, die Wirkung bisheriger Leistungen müsse aus Effizienzgründen auf den Prüfstand.
    Ende September hatte ein Bericht für Aufregung gesorgt, demzufolge in der Koalition über eine mögliche Abschaffung des Pflegegrads 1 diskutiert wird.
