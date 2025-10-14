Gesundheit

Das teilte das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mit. Zuvor hatte die Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Zukunftspakt Pflege" in einer digitalen Sitzung Zwischenergebnisse der Fachebene erörtert.
Bundesgesundheitsministerin Warken sagte, die Wirkung bisheriger Leistungen müsse aus Effizienzgründen auf den Prüfstand.
Ende September hatte ein Bericht für Aufregung gesorgt, demzufolge in der Koalition über eine mögliche Abschaffung des Pflegegrads 1 diskutiert wird.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.