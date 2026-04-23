Die Logos von Paramount und Warner Bros. (picture alliance/NurPhoto/Jakub Porzycki)

Das etwa 110 Milliarden Dollar schwere Geschäft nimmt damit eine wichtige Hürde, die Freigabe durch Regulierungsbehörden steht aber noch aus. Ursprünglich wollte Netflix das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner kaufen. Paramount stach den Streaming-Marktführer jedoch mit einem höheren Angebot für das gesamte Unternehmen samt der Fernsehsender aus - darunter auch CNN. Kritiker befürchten, dass CNN unter dem Dach von Paramount die redaktionelle Unabhängigkeit verlieren könnte.

Paramount wird von dem Filmproduzenten David Ellison geführt. Er will mit der Übernahme von Warner Bros. Discovery an Gewicht in Hollywood gewinnen.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.