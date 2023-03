Tarifstreit

Auf einer Anzeigentafel wird im Münchner Flughafen auf den Streik hingewiesen. (Angelika Warmuth / dpa / Angelika Warmuth)

Beschäftigte in der Gepäckabfertigung und bei den Sicherheitsdiensten folgten einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi. Der reguläre Flugbetrieb wurde ausgesetzt. Betroffen dürften rund 200.000 Fluggäste sein. Morgen will Verdi die Streiks zusammen mit der Eisenbahngewerkschaft EVG auf den gesamten Verkehrssektor ausweiten. Bundesweit ist mit massiven Einschränkungen zu rechnen. Außer an allen Flughäfen soll es Arbeitsniederlegungen beim öffentlichen Fern- und Regionalverkehr geben, beim Betrieb von Wasserstraßen und bei Autobahngesellschaften. In mehreren Bundesländern bleiben auch Busse und Bahnen in den Depots. Hintergrund sind laufende Tarifverhandlungen.

Zehn Bundesländer lockerten das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen, um mögliche Lieferengpässe zu verhindern. Verbände und das Bundesverkehrsministerium hatten sich dafür ausgesprochen. Nach Einschätzung von Logistikern wird die Maßnahme allerdings wenig bringen, da Speditionen ihre Planungen bereits abgeschlossen haben.

