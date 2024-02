In Frankfurt am Main hat die Lufthansa zahlreiche Verbindungen gestrichen. Auch andere Flughäfen sind vom Warnstreik betroffen. (imago / Ralph Peters)

Zu dem Ausstand aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Am wichtigsten Drehkreuz Frankfurt hatte es bereits am Abend erste Ausfälle gegeben. Die Lufthansa strich mehr als 50 Abflüge, weil die Beschäftigten der Technik, der Logistik, der IT und der Fracht schon seit dem Abend streiken. Der Warnstreik des Bodenpersonals soll bis Mittwoch um kurz nach sieben dauern. Danach sollen die Tarifverhandlungen fortgesetzt werden.

Anfang Februar hatte es in dem Tarifstreit bereits einen 27-stündigen Warnstreik gegeben. Die Lufthansa legte vergangene Woche ein verbessertes Angebot vor - mit zehn Prozent mehr Geld in den nächsten zwölf Monaten. Verdi verlangt für die 25.000 Beschäftigten am Boden 12,5 Prozent und mindestens 500 Euro monatlich.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.