Der Warnstreik in Berlin geht in den zweiten Tag. (Carsten Koall / dpa / Carsten Koall)

Die Busse, Trams und U-Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe bleiben den zweiten Tag in Folge im Depot. Pendlerinnen und Pendler müssen daher im Berufsverkehr mit vollen Straßen, S-Bahnen und Regionalzügen rechnen. Zum Betriebsbeginn in der kommenden Nacht soll der ÖPNV in der Hauptstadt wieder wie gewohnt angeboten werden.

Es ist der insgesamt fünfte Warnstreik in der laufenden Tarifauseinandersetzung. Derzeit läuft eine Urabstimmung unter den Verdi-Mitgliedern über unbefristete Streiks.

