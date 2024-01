Sicherheitspersonal

Warnstreik im Flugverkehr hat begonnen

Der angekündigte Warnstreik an deutschen Flughäfen hat begonnen. Als erstes trat nach Angaben der Gewerkschaft Verdi das Sicherheitspersonal am Köln-Bonner Flughafen in den Ausstand, danach folgten Frankfurt am Main und Düsseldorf. Die Beteiligung bei der Fluggastkontrolle liege bei 100 Prozent, sagte ein Gewerkschaftssprecher.