Tarifkonflikt

Nur in Niedersachsen, Baden-Württemberg und in den Städten Bremerhaven, Aachen und Wuppertal sollen Busse und Bahnen wie geplant fahren. Insgesamt hat Verdi die Beschäftigten in rund 150 Verkehrsunternehmen und Busbetrieben zum Ausstand aufgerufen.
Staus im Berufsverkehr erwartet
Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, Canyurt, sagte, seit dem frühen Morgen stünden Busse, U-Bahnen und Trams wie angekündigt still. Dadurch dürfte es in den größeren Städten auch zu Staus im Berufsverkehr kommen.
Bereits Anfang Februar war der Nahverkehr bestreikt worden. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen für die rund 100.000 ÖPNV-Beschäftigten. Verdi fordert unter anderem höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und Entlastungen beim Schichtdienst.
ÖPNV - Nahverkehr wegen Streiks vielerorts mit Störungen (Audio)
Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.