Tarifverhandlungen

Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen blieben in den Depots. In größeren Städten kam es teils zu langen Staus im Berufsverkehr. Betroffen waren alle Bundesländer, außer Niedersachsen. Dort gilt noch die Friedenspflicht. Viele Menschen mussten sich bei Eiseskälte und Glätte um Alternativen bemühen. Gewerkschafter baten dafür um Verständnis. Man könne sich die Zeiten des Tarifkonflikts nicht aussuchen, sagte der Sprecher von Verdi-Nord, Schischefsky, im NDR-Hörfunk. Warten auf besseres Wetter sei leider nicht möglich.
Die Gewerkschaft Verdi strebt in der aktuellen Tarifrunde insbesondere bessere Arbeitsbedingungen für die rund 100.000 Beschäftigten in 150 städtischen Verkehrsunternehmen und Busbetrieben an. Die Arbeitgeber kritisierten die Streiks als unverhältnismäßig.
