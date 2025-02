Tarifkonflikt

Warnstreik am Flughafen München (dpa / Sven Hoppe)

Weitere Annullierungen seien nicht ausgeschlossen, teilte der Flughafenbetreiber FMG auf seiner Internetseite mit . Passagieren werde daher dringend empfohlen, sich vor der Anreise bei der Fluggesellschaft über den aktuellen Status zu informieren. Zu dem Warnstreik hatte die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in den Bereichen Sicherheitskontrolle und Flugzeugabfertigung aufgerufen. In der Tarifauseinandersetzung für die Beschäftigten von Bund und Kommunen soll es auch am Hamburger Flughafen bis morgen zu Beeinträchtigungen kommen.

Außerdem stehen heute andernorts Arbeitsniederlegungen an: in Essen bei den Entsorgungsbetrieben, in Erfurt in Kliniken und in Hamburg unter anderem bei der Stadtreinigung, im Hafen und bei städtischen Behörden.

