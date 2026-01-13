Öffentlicher Dienst

Warnstreik der Gewerkschaft Verdi am Universitätsklinikum Bonn im November 2023 (picture alliance / SZ Photo / Rainer Unkel)

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi legten an mehreren Standorten hunderte Beschäftigte die Arbeit nieder. Zahlreiche Operationen mussten abgesagt werden, ein Notdienst sei aber gewährleistet, hieß es. Warnstreiks gibt es auch in Bremen und Niedersachsen.

Mit den Ausständen will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Am 15. Januar startet in Potsdam die zweite Tarifrunde. Für die 925.000 betroffenen Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder fordert die Gewerkschaft sieben Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch ein Plus von 300 Euro monatlich zur Stärkung der unteren Lohngruppen. Die Länder lehnen dies als unbezahlbar ab.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.