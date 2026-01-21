Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft rief angestellte Lehrkräfte, Sozialpädagogen und Schulsozialarbeiter auf, die Arbeit niederzulegen, unter anderem in Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Im baden-württembergischen Calw wird eine Klinik bestreikt, ebenso die Unikliniken in Düsseldorf und Essen in Nordrhein-Westfalen. In dem Bundesland bestreikt Verdi weiterhin die Tunnelleitzentrale des Landesstraßenbetriebs. Gestern kam es deswegen vielerorts zu Verkehrsbehinderungen.
Die Gewerkschaften fordern sieben Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 300 Euro monatlich. Von den Arbeitgebern waren die Forderungen wegen knapper Länderhaushalte wiederholt als überzogen zurückgewiesen worden.
Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.