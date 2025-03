Tarifstreit

Eine leere Schalterhalle am Flughafen Hamburg (Foto vom 9.3.2025) (IMAGO / BREUEL-BILD / IMAGO)

Seit Mitternacht sind Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst der Flughafenbetreiber, den Bodenverkehrsdiensten und der Luftsicherheitsbereiche in unterschiedlichen Tarifkonflikten im Ausstand, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte. Der Warnstreik soll 24 Stunden dauern.

Betroffen sind insgesamt 13 Flughäfen, darunter München, Frankfurt am Main, Köln/Bonn und Berlin/Brandenburg. In Hamburg wurde überraschend bereits gestern gestreikt. Zahlreiche Starts und Landungen wurden gestrichen. Der Flughafen Berlin/Brandenburg hat angekündigt, den Flugbetrieb heute vollständig einzustellen. Andere Betreiber rechnen mit einem sehr stark reduzierten Flugplan und mit Verspätungen.

Auch die Warnstreiks in anderen Einrichtungen des Bundes und der Kommunen sollen in dieser Woche weitergehen. Die nächste Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst ist für diesen Freitag in Potsdam geplant.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.