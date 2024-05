Baugewerbe

Streikende Beschäftigte des Baugewerbes an einer Rohrleitungsbaustelle in der Region Hannover. (dpa / Julian Stratenschulte)

Das kündigte ein Sprecher der Gewerkschaft IG Bau an. Wie bereits in den vergangenen Tagen seien dann deutschlandweit punktuell Aktionen geplant. Einzelheiten würden erst kurz vor deren Beginn mitgeteilt.

Auch heute gingen in mehreren Städten Arbeiter auf die Straße, darunter in Köln und im Rhein-Main-Gebiet. Gestern und vorgestern hatten sich den Angaben zufolge rund 9.000 Bauarbeiter an dem Arbeitskampf beteiligt.

Die Tarifverhandlungen für die Branche waren Anfang des Monats gescheitert. Die IG BAU hatte dem Schlichterspruch zugestimmt, die Arbeitgeber lehnten ihn dagegen ab und sprachen von schweren Mängeln.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.