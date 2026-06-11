Betroffen sind unter anderem die staatliche Bahngesellschaft FS sowie die Anbieter Trenitalia, Trenitalia Tper und Trenord. Mehrere kleinere Gewerkschaften haben zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Sie drängen auf bessere Arbeitsbedingungen. Die Hauptgewerkschaften hatten den Aufruf nach Gesprächen mit dem Verkehrsministerium zurückgezogen. Nach Angaben italienischer Medien kommt es bei Hochgeschwindigkeits-, Intercity- und Regionalzügen zu Einschränkungen. Für Samstag sind zudem Streiks im Luftverkehr angekündigt, darunter bei der Fluggesellschaft Easyjet sowie an den Flughäfen Verona und Cagliari.
Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.