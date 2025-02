Paket- und Briefzentren

Auch im Paketzentum Ottendorf-Okrilla (Archivbild) laufen Warnstreiks. (dpa-Zentralbild / Robert Michael)

Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten bundesweit in sämtlichen Paketzentren in den Spät- und Nachtschichten von gestern Abend bis zum frühen Morgen zu Arbeitsniederlegungen auf. Betroffen sind auch Briefzentren, darunter in Freiburg, Pforzheim, Göttingen und Bremen.

Die Gewerkschaft fordert für die rund 170.000 Tarifbeschäftigten bei einer Laufzeit von einem Jahr sieben Prozent mehr Geld und drei zusätzliche Urlaubstage. Die Arbeitgeber boten Lohnerhöhungen um zunächst 1,8 und später um weitere zwei Prozent an - bei einer Laufzeit von 27 Monaten. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Anfang März angesetzt. Ende Januar führten Warnstreiks bei der Post bereits zu Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.