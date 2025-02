Tarifkonflikt

Auch heute gibt es bei der Deutschen Post wieder Warnstreiks (Archivbild). (imago / Political-Moments)

Die Gewerkschaft Verdi rief zu Arbeitsniederlegungen an einer Vielzahl von Standorten auf. Die Aufforderung richtet sich auch an sogenannte Verbundzusteller, die sowohl Briefe als auch Pakete ausliefern. Auch in der vergangenen Woche gab es wegen Warnstreiks Verzögerungen bei der Zustellung.

Verdi fordert eine Lohnerhöhung um sieben Prozent sowie drei zusätzliche Urlaubstage. Die Post hält die Forderungen für nicht finanzierbar. Die Tarifverhandlungen werden in der kommenden Woche fortgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.