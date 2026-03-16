Die Gewerkschaft Verdi führt derzeit mehrere Tarifverhandlungen für Beschäftigte im Öffentlichen Nahverkehr. (picture alliance / Snowfield Photography / D. Kerlekin / Snowfield Photography)

Für Teile Sachsens hat die Gewerkschaft Verdi heute im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen die Beschäftigten zweier Verkehrsbetriebe aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Davon betroffen sind unter anderem die Städte Döbeln, Freiberg und Chemnitz. Morgen soll es laut Verdi Warnstreiks bei mehreren Verkehrsbetrieben in Ostsachsen geben, etwa in Görlitz.

In Nordrhein-Westfalen werden heute die Kundencenter und Verwaltungen der kommunalen Verkehrsbetriebe bestreikt. Morgen sollen laut Verdi die meisten Busse und Stadtbahnen in den Depots bleiben. Der Tarifkonflikt dreht sich vor allem um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.