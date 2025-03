Tarifstreit

U-Bahnhaltestelle in Düsseldorf (Oliver Berg / dpa / Oliver Berg)

Der Ausstand beginnt laut dem Unternehmen am Montagmorgen um drei Uhr. Betroffen ist demnach das gesamte Netz; es fahren keine U-Bahnen oder Straßenbahnen und nur wenige Buslinien. Der Regional- und S-Bahn-Verkehr ist von den Streikmaßnahmen nicht betroffen.

Im Zuge des Tarifstreits mit Bund und Kommunen hatte die Gewerkschaft Verdi zuvor bereits ebenfalls für Montag die Beschäftigten an elf Flughäfen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die nächste Verhandlungsrunde steht Mitte März an. Verdi-Chef Werneke kündigte bis dahin weitere Arbeitskampfmaßnahmen an, etwa bei der Abfallentsorgung und den Wasserstraßen.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr pro Monat. Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt.

