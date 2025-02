Tarifkonflikt

Warnstreik u.a. bei der BVG (Carsten Koall / dpa / Carsten Koall)

In vielen Städten fährt beispielsweise keine Müllabfuhr. In Berlin begann ein zweitägiger Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben. Auch in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns kommt es zudem zu Arbeitsniederlegungen im Nahverkehr. Für morgen hat die Gewerkschaft Verdi ebenfalls zu Warnstreiks aufgerufen. Dann sollen Beschäftigte der Verkehrsbetriebe in weiteren Bundesländern ihre Arbeit niederlegen - und zwar in Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Verdi reagiert damit auf den Ausgang der zweiten Verhandlungsrunde, die ohne Ergebnis in Potsdam zu Ende gegangen war. Die nächsten Tarifgespräche finden Mitte März statt.

